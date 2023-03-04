Целищева (Доровских) Агафия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Целищев Моисей Степанович
Отец ребёнка: Целищев Степан Гурьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Целищев Степан Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765