Целищева (Доровских) Агафия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева (Доровских) Агафия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Целищев Моисей Степанович

Отец ребёнка: Целищев Степан Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Целищев Степан Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целищев Степан Гурьевич

Место жительства
Неизвестно
Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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