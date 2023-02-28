Поскакалов Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1806
Дата смерти09.12.1806
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1806
Крещение
21.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
09.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
09.12.1806