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Поскакалов Филипп Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.11.1806

Дата смерти

09.12.1806

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1806

Отец: Поскакалов Дмитрий Иванович

Мать: Поскакалова Лукия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
09.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
09.12.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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