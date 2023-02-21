Поскакалов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1816 и 1821
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Поскакалов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1806
Сын: Поскакалов Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна
Крещение
29.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1811
Дочь: Зиновия Дмитриевна
Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагия Дмитриевна
Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1821