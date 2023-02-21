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Поскакалов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1816 и 1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Поскакалов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1806

Жена: Поскакалова Лукия Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1806

Сын: Поскакалов Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1811

Дочь: Зиновия Дмитриевна

Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагия Дмитриевна

Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Поскакалова Лукия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1816 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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