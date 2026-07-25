Губонина (Блатова) МАРИЯ СЕВАСТЬЯНОВНА
женский, родилась 1827
умерла 1895
Супруги
Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ1825 г.р.
Дети
Губонин СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ1852 г.р.
Губонин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1850
Муж: Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ
Смерть
1895