Губонина (Блатова) МАРИЯ СЕВАСТЬЯНОВНА 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губонина (Блатова) МАРИЯ СЕВАСТЬЯНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1827

умерла 1895

Супруги
Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ1825 г.р.
Дети
Губонин СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ1852 г.р.
Губонин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1850

Муж: Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ

Рождение ребёнка
1852

Сын: Губонин СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ

Рождение ребёнка
1861

Сын: Губонин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Губонин ПЁТР ИОНОВИЧ

Смерть
1895

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