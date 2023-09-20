Бадма-Халг Шамбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадма-Халг Шамбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

бб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батала Шамбаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталаев Виктор Бадма-Халгаевич

Мать ребёнка: Бичкильда Батыровна

Рождение ребёнка
27.07.1946

Сын: Баталаев Иван Бадма-Халгаевич

Мать ребёнка: Бичкильда Батыровна

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно

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