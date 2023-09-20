Бадма-Халг Шамбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батала Шамбаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталаев Виктор Бадма-Халгаевич
Мать ребёнка: Бичкильда Батыровна
Рождение ребёнка
27.07.1946
Сын: Баталаев Иван Бадма-Халгаевич
Мать ребёнка: Бичкильда Батыровна
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно