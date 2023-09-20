Бичкильда Батыровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баталаева Татьяна Бадма-Халгаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталаев Виктор Бадма-Халгаевич
Отец ребёнка: Бадма-Халг Шамбаевич
Рождение ребёнка
27.07.1946
Сын: Баталаев Иван Бадма-Халгаевич
Отец ребёнка: Бадма-Халг Шамбаевич
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно