Бичкильда Батыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичкильда Батыровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

бб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баталаева Татьяна Бадма-Халгаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталаев Виктор Бадма-Халгаевич

Отец ребёнка: Бадма-Халг Шамбаевич

Рождение ребёнка
27.07.1946

Сын: Баталаев Иван Бадма-Халгаевич

Отец ребёнка: Бадма-Халг Шамбаевич

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно

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