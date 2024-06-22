Никита Лазаревич 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никита Лазаревич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лазарь Сергеевич

Мать: Васса Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Михайловна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Павел Никитич

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Лучкина Анна Никитична

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елена Никитична

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Алексей Никитич

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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