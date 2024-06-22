Никита Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Лазарь Сергеевич
Мать: Васса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Павел Никитич
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Лучкина Анна Никитична
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елена Никитична
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Алексей Никитич
Мать ребёнка: Домна Михайловна