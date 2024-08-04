Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец — Василий Павлович
Бракосочетание
23.04.1845 ст.
Муж: Егор Федорович
Поручители по жениху: село Шапкино Иван Кирьянович, Михаил Фёдорович и деревни Порядино Никита Никонович Поручители по невесте: деревни Порядино Василий Павлович, Игнат Яковлевич и Матвей Васильевич