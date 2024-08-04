Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Порядино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Порядино, Наро-Фоминский, Московская область
Отец — Василий Павлович
Бракосочетание
23.04.1845 ст.

Муж: Егор Федорович

Поручители по жениху: село Шапкино Иван Кирьянович, Михаил Фёдорович и деревни Порядино Никита Никонович Поручители по невесте: деревни Порядино Василий Павлович, Игнат Яковлевич и Матвей Васильевич

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