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Иванов Андрей Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иванов ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1825

Сын: Андрей Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1848

Жена: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1848
отставной рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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