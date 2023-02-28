Иванов Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1825
Сын: Андрей Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
14.01.1848
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1848
отставной рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно