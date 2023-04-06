Сизов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сизов Василий Юдович
Мать: Сизова Раиса Кузминична
Бракосочетание
03.02.1917 ст.
Жена: Сизова Лидия Павловна
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1919
Дочь: Сизова Нина Павловна
Мать ребёнка: Сизова Лидия Павловна
Смерть
Неизвестно