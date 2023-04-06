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Сизов Павел Васильевич

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сизов Василий Юдович

Мать: Сизова Раиса Кузминична

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1917 ст.

Жена: Сизова Лидия Павловна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1919

Дочь: Сизова Нина Павловна

Мать ребёнка: Сизова Лидия Павловна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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