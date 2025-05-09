(Nachmanson) Sofia (Seyna) Berkovna
женский, родилась 07.04.1911, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
умерла 09.01.1916, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
ОтецNachmanson Berka Anshelevich1877 г.р.
МатьNachmanson Freyda Yankelevna1885 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1911
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Смерть
09.01.1916
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Оренбург Еврейское кладбище