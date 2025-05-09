(Nachmanson) Sofia (Seyna) Berkovna 07.04.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

(Nachmanson) Sofia (Seyna) Berkovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 07.04.1911, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

умерла 09.01.1916, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Отец
Nachmanson Berka Anshelevich1877 г.р.
Мать
Nachmanson Freyda Yankelevna1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1911

Отец: Nachmanson Berka Anshelevich

Мать: Nachmanson Freyda Yankelevna

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Смерть
09.01.1916
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Причина смерти: Несчастный случай

Похороны
Неизвестно
Оренбург Еврейское кладбище

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