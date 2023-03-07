Исак Фокеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Конон Исаков
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Акулина Исакова
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
До 1766
Дочь: Агафья Исакова
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Филиппова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1783