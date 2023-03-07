Исак Фокеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исак Фокеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1765 г.р.
До 1766 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Конон Исаков

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Акулина Исакова

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1766

Дочь: Агафья Исакова

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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