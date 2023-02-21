Чернеева (Шилова(?)) Пелагия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева (Шилова(?)) Пелагия Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1776

Муж: Чернеев Иван Васильевич

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Смирнова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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