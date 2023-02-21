Чернеева (Шилова(?)) Пелагия Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1776
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Смирнова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чернеев Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно