Лукьянова (Кутукова) Марія
Место рождения
Дата рождения1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кутуковъ Егоръ
Мать: Кутукова Татьяна
Рождение ребёнка
08.11.1869
Сын: Лукьяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Егоръ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лукьяновъ Їωаннъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Егоръ
Рождение ребёнка
09.07.1885
Сын: Лукьяновъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяновъ Егоръ