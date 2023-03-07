Лукьянова (Кутукова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Кутукова) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кутуковъ Егоръ

Мать: Кутукова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1869

Сын: Лукьяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лукьяновъ Їωаннъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Егоръ

Рождение ребёнка
09.07.1885

Сын: Лукьяновъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Егоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяновъ Егоръ

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