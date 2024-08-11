Улыбин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлыбин Сергей

Улыбин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна

Рождение ребёнка
15.04.1991

Сын: Улыбин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна

Рождение ребёнка
03.02.1994

Сын: Улыбин Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.