Улыбин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1991
Мать ребёнка: Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна
Рождение ребёнка
03.02.1994
Мать ребёнка: Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна
Смерть
Неизвестно