Недорез (Нарожная) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
15.10.1994
Рождение ребёнка
15.01.1995
Сын: Недорез Алексей Альмирович
Отец ребёнка: Недорез Альмир Владимирович
Рождение ребёнка
22.04.1998
Дочь: Рыбина Алина Андреевна
Отец ребёнка: Рыбин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
20.09.2007
Дочь: Рыбина Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Рыбин Андрей Викторович