Недорез (Нарожная) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорез (Нарожная) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

03.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976

Отец: Нарожный Юрий Григорьевич

Мать: Нарожная (Марчихина) Валентина Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: Недорез Альмир Владимирович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.10.1994

Муж: Недорез Альмир Владимирович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.01.1995

Сын: Недорез Алексей Альмирович

Отец ребёнка: Недорез Альмир Владимирович

Рождение ребёнка
22.04.1998

Дочь: Рыбина Алина Андреевна

Отец ребёнка: Рыбин Андрей Викторович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.2007

Дочь: Рыбина Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Рыбин Андрей Викторович

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