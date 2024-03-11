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Нарожный Юрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1947

Дата смерти

12.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1976

Дочь: Недорез Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Нарожная Валентина Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1986

Сын: Нарожный Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Нарожная Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарожная Валентина Васильевна

Смерть
12.07.1994
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