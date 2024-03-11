Нарожный Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1947
Дата смерти12.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1976
Дочь: Недорез Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Нарожная Валентина Васильевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1986
Сын: Нарожный Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Нарожная Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1994