Иванова (Ситникова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ситникова) Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1854

Муж: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов

М. 26 Ж. 21 сиротств. мещанская дочь, прож в Красноярск.слободе Ишимского уезда
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Саушкина Анастасия I Жена Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
Около ?.05.1859

Сын: Иванов Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
04.06.1860

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Кт Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов

Смерть
Неизвестно
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