Иванова (Ситникова) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1854
М. 26 Ж. 21 сиротств. мещанская дочь, прож в Красноярск.слободе Ишимского уезда
Рождение ребёнка
Около 1854
Рождение ребёнка
Около ?.05.1859
Отец ребёнка: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1860
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Кт Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов
Смерть
Неизвестно