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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Мандельштам Ицхак (Исаак) Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мандельштам Нафтоль Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мандельштам Мендель Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

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