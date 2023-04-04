? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Мандельштам Ицхак (Исаак) АлександровичОколо 1810 г.р.
Мандельштам Нафтоль Александрович1816 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Мандельштам Ицхак (Исаак) Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мандельштам Нафтоль Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мандельштам Мендель Александрович

Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.