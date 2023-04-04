?
женский, родилась Неизвестно
Дети
Мандельштам Ицхак (Исаак) АлександровичОколо 1810 г.р.
Мандельштам Нафтоль Александрович1816 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Мандельштам Ицхак (Исаак) Александрович
Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мандельштам Нафтоль Александрович
Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович
Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мандельштам Мендель Александрович
Отец ребёнка: Мандельштам Александр Тевельевич