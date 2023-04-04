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Мандельштам Мендель Александрович
Мандельштам Мендель Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мандельштам Александр Тевельевич
1797 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Мандельштам Александр Тевельевич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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