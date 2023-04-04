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Мандельштам Мендель Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Мандельштам Александр Тевельевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно