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(Поляева) Ульяна
(Поляева) Ульяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Пол
Женский
Отец
Поляев Паляев Кирилл Иванович
1893 г.р.
Мать
Паляева Дарья Ильинична
Между 1890 и 1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Поляев Паляев Кирилл Иванович
Мать:
Паляева Дарья Ильинична
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