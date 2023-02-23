Паляева Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паляева Дарья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Поляев Паляев Павел Кириллович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Паляев Яков Кириллович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Боткин Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гудимова Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Паляев Александр Кириллович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Пензенская обл., Барановский р-н, с. Баевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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