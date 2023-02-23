Паляева Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Поляев Паляев Павел Кириллович
Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Боткин Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гудимова Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Паляев Александр Кириллович
Отец ребёнка: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Пензенская обл., Барановский р-н, с. Баевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно