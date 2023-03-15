Potocki h. Pilawa (Złota) Antoni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Potocki h. Pilawa (Złota) Antoni

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Место рождения

Warszawa, Mazowieckie, Польша

Дата рождения

10.04.1900

Дата смерти

13.03.1969

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1912 г.р.
1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1900

Отец: Potocki H. Pilawa (złota) Juliusz Adam

Мать: Potocka Maria

Warszawa, Mazowieckie, Польша
Бракосочетание
1935

Жена: Gloria

США
Супруг(-а): Antoni Potocki
Бракосочетание
1935

Жена: Emilia

United States
Супруг(-а): Gloria (Griffiths)
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gloria

Смерть
13.03.1969
Detroit, Michigan, U.S.A.
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