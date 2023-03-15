Potocki h. Pilawa (Złota) Antoni
Место рожденияWarszawa, Mazowieckie, Польша
Дата рождения10.04.1900
Дата смерти13.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1900
Warszawa, Mazowieckie, Польша
Бракосочетание
1935
Жена: Gloria
США
Супруг(-а): Antoni Potocki
Бракосочетание
1935
Жена: Emilia
United States
Супруг(-а): Gloria (Griffiths)
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gloria
Смерть
13.03.1969
Detroit, Michigan, U.S.A.