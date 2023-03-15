(Griffiths) Gloria
Место рожденияChicago, Cook, Illinois, United States
Дата рождения03.04.1912
Дата смерти27.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1912
Отец: Griffiths George Washington
Мать: Griffiths Flossie
Chicago, Cook, Illinois, United States
Бракосочетание
1935
США
Супруг(-а): Antoni Potocki
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Potocki H. Pilawa (złota) Antoni
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.10.1990
Chicago, Cook, Illinois, United States
Похороны
01.11.1990
Lombard, , Illinois