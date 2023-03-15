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(Griffiths) Gloria

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Место рождения

Chicago, Cook, Illinois, United States

Дата рождения

03.04.1912

Дата смерти

27.10.1990

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1912

Отец: Griffiths George Washington

Мать: Griffiths Flossie

Chicago, Cook, Illinois, United States
Бракосочетание
1935

Муж: Potocki H. Pilawa (złota) Antoni

США
Супруг(-а): Antoni Potocki
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Potocki H. Pilawa (złota) Antoni

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.10.1990
Chicago, Cook, Illinois, United States
Похороны
01.11.1990
Lombard, , Illinois
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