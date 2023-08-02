Буксгевден Сергей Петрович 12.09.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Буксгевден Сергей Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.09.1827

умер 05.07.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Буксгевден Пётр Фёдорович14.06.1792 г.р.
Мать
Буксгевден (Черкасская) Аграфена (Агриппина) Борисовна19.09.1801 г.р.
Супруги
Буксгевден (Вяземская) Ольга Александровна11.03.1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1827

Отец: Буксгевден Пётр Фёдорович

Мать: Буксгевден (Черкасская) Аграфена (Агриппина) Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буксгевден (Вяземская) Ольга Александровна

Смерть
05.07.1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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