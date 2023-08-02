Буксгевден Сергей Петрович
мужской, родился 12.09.1827
умер 05.07.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецБуксгевден Пётр Фёдорович14.06.1792 г.р.
МатьБуксгевден (Черкасская) Аграфена (Агриппина) Борисовна19.09.1801 г.р.
Супруги
Буксгевден (Вяземская) Ольга Александровна11.03.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1827
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург