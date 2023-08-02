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Буксгевден Пётр Фёдорович

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Место рождения

г. Соколув, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

14.06.1792

Дата смерти

17.01.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Соколув, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1823

Жена: Буксгевден Аграфена Борисовна

Рождение ребёнка
12.09.1827

Сын: Буксгевден Сергей Петрович

Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна

Рождение ребёнка
24.12.1829

Дочь: Буксгевден София Петровна

Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
02.05.1832

Дочь: Буксгевден Александра Петровна

Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна

Рождение ребёнка
25.01.1834

Сын: Буксгевден Владимир Петрович

Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна

Рождение ребёнка
05.01.1838

Сын: Буксгевден Николай Петрович

Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна

Рождение ребёнка
05.01.1838

Сын: Буксгевден Александр Петрович

Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна

Смерть
17.01.1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург