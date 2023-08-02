Буксгевден Пётр Фёдорович
Место рожденияг. Соколув, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения14.06.1792
Дата смерти17.01.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Соколув, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1823
Рождение ребёнка
12.09.1827
Сын: Буксгевден Сергей Петрович
Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна
Рождение ребёнка
24.12.1829
Дочь: Буксгевден София Петровна
Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
02.05.1832
Дочь: Буксгевден Александра Петровна
Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна
Рождение ребёнка
25.01.1834
Сын: Буксгевден Владимир Петрович
Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна
Рождение ребёнка
05.01.1838
Сын: Буксгевден Николай Петрович
Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна
Рождение ребёнка
05.01.1838
Сын: Буксгевден Александр Петрович
Мать ребёнка: Буксгевден Аграфена Борисовна
Смерть
17.01.1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург