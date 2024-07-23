Рукосуев Иван Никандрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Рукосуев Никандр Иванович
Мать: Рукосуева Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукосуева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
Около 1940