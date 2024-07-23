Рукосуев Иван Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукосуев Иван Никандрович

Рукосуев Иван Никандрович

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1903

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Рукосуев Никандр Иванович

Мать: Рукосуева Матрёна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Александра

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Александра

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Александра

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Александра

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Александра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.