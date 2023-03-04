Шуравина Мария Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуравина Мария Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Шуравин Антон Иванович

Отец ребёнка: Шуравин Иван

Рождение ребёнка
1710

Сын: Шуравин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Шуравин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуравин Иван

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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