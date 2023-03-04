Шуравина Мария Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Шуравин Иван
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Шуравин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуравин Иван
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710