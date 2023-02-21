Климонтов Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Климонтов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно