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Климонтов Алексей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Мать: Климонтова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Климонтов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Климонтова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климонтова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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