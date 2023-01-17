Климонтова (Проскурина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонтова (Проскурина) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Проскурин Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Климонтов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Киселёва Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Майорова Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.03.1912

Дочь: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Климонтов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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