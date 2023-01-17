Климонтова (Проскурина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Проскурин Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Климонтов Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Киселёва Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Майорова Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.03.1912
Дочь: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Климонтов Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Климонтов Кузьма Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно