Иосиф Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти16.11.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Прокопий Никифоров
Мать: Наталия Михайлова
Рождение ребёнка
04.08.1794
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Цурково
Рождение ребёнка
26.01.1797
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Цурково
Рождение ребёнка
20.11.1799
Сын: Филипп Иосифов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Цурково
Рождение ребёнка
04.09.1801
Сын: Вавила Иосифов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Цурково
Рождение ребёнка
04.09.1801
Сын: Моисей Иосифов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1834
д.Цурьково