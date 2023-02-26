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Иосиф Прокопиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

16.11.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Прокопий Никифоров

Мать: Наталия Михайлова

Рождение ребёнка
04.08.1794

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Цурково
Рождение ребёнка
26.01.1797

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Цурково
Рождение ребёнка
20.11.1799

Сын: Филипп Иосифов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Цурково
Рождение ребёнка
04.09.1801

Сын: Вавила Иосифов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Цурково
Рождение ребёнка
04.09.1801

Сын: Моисей Иосифов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1834
д.Цурьково
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