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Коваль Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.12.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Коваль Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1833

Дочь: Ковалева Анисья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Коваль Аким Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Палагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
01.12.1867 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от удара | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FZ-L?i=489&cc=3511744
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