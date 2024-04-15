Коваль Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти01.12.1867 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Коваль Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1833
Дочь: Ковалева Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Максимовна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Палагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1867 ст.
Причина смерти: от удара | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FZ-L?i=489&cc=3511744