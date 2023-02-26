? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ляхов Амвросий Егоров

Отец ребёнка: Ляхов Егор

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ляхов Арсений Егоров

Отец ребёнка: Ляхов Егор

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ляхов Никита Егоров

Отец ребёнка: Ляхов Егор

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ляхов Иван Егоров

Отец ребёнка: Ляхов Егор

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close