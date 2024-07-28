Волженин Калистрат Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Калистрат Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1887

Отец: Волженин Лазарь Павлов

Мать: Волженина Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Епистимия Григорьева

Рождение ребёнка
19.12.1907 ст.

Дочь: Волжанина Анастасия Калистратова

Мать ребёнка: Волженина Епистимия Григорьева

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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