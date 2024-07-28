Волженин Калистрат Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1887
Отец: Волженин Лазарь Павлов
Мать: Волженина Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1907 ст.
Дочь: Волжанина Анастасия Калистратова
Мать ребёнка: Волженина Епистимия Григорьева
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно