Головизнина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Головизнин Петр Емельянович
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Федор Емельянович
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Смерть
Неизвестно