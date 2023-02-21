Головизнина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Головизнин Петр Емельянович

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головизнин Федор Емельянович

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Смерть
Неизвестно
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