Балашова Мавра Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1898
Дата смерти24.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1926
Сын: Балашов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Балашов Николай Федорович
Смерть
24.02.1968
Москва, город федерального значения Москва
Химкинское кладбище