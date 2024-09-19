Балашова Мавра Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Мавра Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1898

Дата смерти

24.02.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Николай Федорович

Рождение ребёнка
07.06.1926

Сын: Балашов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Федорович

Смерть
24.02.1968
Москва, город федерального значения Москва
Химкинское кладбище

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