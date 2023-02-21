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(Абызова) Марфа Ильина
(Абызова) Марфа Ильина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Пол
Женский
Отец
Абызов Илья Иванов
1773 г.р.
Мать
Абызова (Чюева) Февронья Иванова
Около 1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Абызов Илья Иванов
Мать:
Абызова Февронья Иванова
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