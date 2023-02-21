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(Абызова) Марфа Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Абызов Илья Иванов

Мать: Абызова Февронья Иванова

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