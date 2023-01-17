Абызова (Чюева) Февронья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Чюев Иван Артемьев
Мать: Чюева Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Абызов Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов
Рождение ребёнка
19.12.1802 ст.
Сын: Абызов Даниил Ильин
Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1805 ст.
Сын: Абызов Павел Ильин
Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов
Рождение ребёнка
12.04.1809 ст.
Дочь: Анфиса Ильина
Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абызов Илья Иванов
Смерть
1838