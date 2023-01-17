Абызова (Чюева) Февронья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абызова (Чюева) Февронья Иванова

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Место рождения

Кунара, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Чюев Иван Артемьев

Мать: Чюева Евдокия Денисова

Кунара, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Абызов Афанасий Ильин

Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов

Кунара, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов

Кунара, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Абызов Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов

Рождение ребёнка
19.12.1802 ст.

Сын: Абызов Даниил Ильин

Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов

Кунара, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1805 ст.

Сын: Абызов Павел Ильин

Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов

Кунара, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1809 ст.

Дочь: Анфиса Ильина

Отец ребёнка: Абызов Илья Иванов

Реж, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абызов Илья Иванов

Смерть
1838
Реж, Режевской, Свердловская область
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