Савина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

10.03.1949

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Савин Петр Васильевич

Мать: не указана

Смерть
10.03.1949
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