Ретинская (Альметкина) Оксана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретинская (Альметкина) Оксана Юрьевна

Место рождения

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

06.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1979

Отец: Альметкин Юрий

Мать: Альметкина Ирина Владимировна

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретинский Владислав Геннадьевич

Рождение ребёнка
02.01.2007

Дочь: Ретинская Виктория Владиславовна

Отец ребёнка: Ретинский Владислав Геннадьевич

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.12.2013

Дочь: Ретинская Валерия Владиславовна

Отец ребёнка: Ретинский Владислав Геннадьевич

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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