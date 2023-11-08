Ретинская (Альметкина) Оксана Юрьевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1979
Отец: Альметкин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.2007
Дочь: Ретинская Виктория Владиславовна
Отец ребёнка: Ретинский Владислав Геннадьевич
Рождение ребёнка
30.12.2013
Дочь: Ретинская Валерия Владиславовна
Отец ребёнка: Ретинский Владислав Геннадьевич