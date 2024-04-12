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Ретинский Владислав Геннадьевич

Место рождения

Авдеевка

Дата рождения

13.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ретинская Валентина Евсеевна

Рождение ребёнка
02.01.2007

Дочь: Ретинская Виктория Владиславовна

Мать ребёнка: Ретинская Оксана Юрьевна

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.12.2013

Дочь: Ретинская Валерия Владиславовна

Мать ребёнка: Ретинская Оксана Юрьевна

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретинская Оксана Юрьевна

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