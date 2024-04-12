Ретинский Владислав Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1979
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.2007
Дочь: Ретинская Виктория Владиславовна
Мать ребёнка: Ретинская Оксана Юрьевна
Рождение ребёнка
30.12.2013
Дочь: Ретинская Валерия Владиславовна
Мать ребёнка: Ретинская Оксана Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ретинская Оксана Юрьевна