Неелова (Гревениц) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеелова (Гревениц) Лариса Петровна

Неелова (Гревениц) Лариса Петровна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гревениц Пётр Григорьевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Неелов Сергей Ливерьевич

Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бантле Мария Ливерьевна

Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неелова Екатерина Ливерьевна

Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неелов Иван Ливерьевич

Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неелов Владимир Ливерьевич

Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неелов Ливерий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неелов Николай Ливерьевич

Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close