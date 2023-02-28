Неелова (Гревениц) Лариса Петровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Гревениц Пётр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бантле Мария Ливерьевна
Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неелова Екатерина Ливерьевна
Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неелов Владимир Ливерьевич
Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неелов Николай Ливерьевич
Отец ребёнка: Неелов Ливерий Платонович
Смерть
Неизвестно