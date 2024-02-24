Петров Семён Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Семён Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1900

Сын: Петров Петр Семенович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна

Вознесенка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1901 ст.

Сын: Петров Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна

Вознесенка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Пацан Мария Семеновна

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна

Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Петров Александр Семенович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна

Вознесенка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1915 ст.

Сын: Петров Алексей Семенович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна

Вознесенка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Прасковья Стефановна

Смерть
Неизвестно
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