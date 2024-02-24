Петров Семён Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Павел
Рождение ребёнка
18.06.1900
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
06.05.1901 ст.
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Пацан Мария Семеновна
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
13.08.1908
Сын: Петров Александр Семенович
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
11.02.1915 ст.
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно