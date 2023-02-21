Сморчкова (Гуляева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти12.10.1948
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
12.10.1948