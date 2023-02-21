Сморчкова (Гуляева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморчкова (Гуляева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

12.10.1948

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
12.10.1948
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