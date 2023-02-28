Вилявина (Понякова) Пелагея Иоановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1900 ст.
Жених: Красноярский мещанин Вилявин Андрей Павлович -25 лет Невеста: Астраханская мещанка Пелагея Иоановна Понякова - 16 лет Поручители: Астраханские мещане Федор Павлович Мельников, Александр Африкан... Показать все
Смерть
Неизвестно