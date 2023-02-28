Вилявина (Понякова) Пелагея Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина (Понякова) Пелагея Иоановна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
10.09.1900 ст.

Муж: Вилявин Андрей Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Вилявин Андрей Павлович -25 лет Невеста: Астраханская мещанка Пелагея Иоановна Понякова - 16 лет Поручители: Астраханские мещане Федор Павлович Мельников, Александр Африкан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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