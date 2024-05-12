Муфтахутдинов Нагретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муфтахутдинов Хитмяулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муфтахутдинова Раиса Нагретдиновна
Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муфтахутдинов Махомят (Миша) Нагретдинович
Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газитова (Муфтахутдинова) Асия (Таня)
Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муфтахутдинов Гафертин (Гриша) Нагретдинович
Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Баймухаметова (Муфтахутдинова) Кафия (Катя) Нагретдиновна
Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия
Рождение ребёнка
28.02.1932
Сын: Муфтахутдинов Гайнетдин Нагретдинович
Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия
Смерть
Неизвестно