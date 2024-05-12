Муфтахутдинов Нагретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муфтахутдинов Нагретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муфтахутдинов Хитмяулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муфтахутдинова Раиса Нагретдиновна

Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муфтахутдинов Махомят (Миша) Нагретдинович

Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газитова (Муфтахутдинова) Асия (Таня)

Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муфтахутдинов Гафертин (Гриша) Нагретдинович

Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия

Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Баймухаметова (Муфтахутдинова) Кафия (Катя) Нагретдиновна

Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия

Рождение ребёнка
28.02.1932

Сын: Муфтахутдинов Гайнетдин Нагретдинович

Мать ребёнка: Муфтахутдинова Шаргия

Смерть
Неизвестно

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