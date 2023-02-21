Кондрашова Аграфена Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Аграфена Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кондрашов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Лукич

Смерть
До 1834
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