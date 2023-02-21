Кондрашова Аграфена Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Кондрашов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Иван Лукич
Смерть
До 1834