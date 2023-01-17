Кондрашов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кондрашов Илья Николаевич
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Кондрашов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Кондрашова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кондрашов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно