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Кондрашов Николай Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Кондрашов Иван Лукич

Мать: Кондрашова Аграфена Лукинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кондрашов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1825

Жена: Кондрашова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кондрашов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Кондрашова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кондрашов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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