Кондрашова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кондрашов Илья Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Кондрашов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Кондрашова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кондрашов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно