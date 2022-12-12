Кондрашова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кондрашов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1825

Муж: Кондрашов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кондрашов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Кондрашова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кондрашов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Николай Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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