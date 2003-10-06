Ямалеев Раис Сулейманович
Место рождения
Дата рождения02.12.1953
Дата смерти06.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, пгт Чарвак
Рождение ребёнка
28.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Сырдарьинская обл., г. Ширин
Рождение ребёнка
30.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, пгт Чарвак
Смерть
06.10.2003
Узбекистан, пгт Чарвак