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Ямалеев Раис Сулейманович

Место рождения

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

02.12.1953

Дата смерти

06.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, пгт Чарвак
Рождение ребёнка
28.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Сырдарьинская обл., г. Ширин
Рождение ребёнка
30.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, пгт Чарвак
Смерть
06.10.2003
Узбекистан, пгт Чарвак

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